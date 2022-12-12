Цифра дня: более 15 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Нижнего

На устранение последствий снегопада, который накрыл город в выходные, направили более тысячи дорожных рабочих. Уборкой придомовых территорий занимались более 3,5 тысяч дворников и 220 единиц снегоуборочной техники.

За работой по уборке снега можно следить в онлайн режиме на платформе «Лобачевский».

По вопросам уборки снега нижегородцы могут обратиться по номерам:

Ленинский район — 269-16-26, 258-07-50, 2-622-622, 244-18-69

Приокский район — 435-59-38, 435-59-37, 469-10-74, 268-10-00, 469-10-47

Автозаводский район — 293-34-79, 269-16-26, 295-73-56, 212-78-48

Канавинский район — 246-14-29, 245-00-81, 246-14-29, 246-16-20, 246-16-37, 246-16-20, 241-77-28, 268-10-00, 244-18-51, 244-20-03, 250-02-51

Советский район — 417-25-01, 417-26-11, 269-16-26, 282-14-27, 271-09-76, 282-25-74

Московский район — 270-35-01, 269-16-26, 268-10-00, 270-68-83

Нижегородский район — 433-87-10, 434-84-21, 8-930-804-73-26, 268-10-00, 228-50-05, 244-18-69

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Фото: unsplash