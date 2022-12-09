Стало известно, сколько новогодних елей появится в Сормовском районе

К зимнему празднику украсят практически все пространства, благоустроенные по программе ФКГС. А всего в районе установят 13 новогодних елей.
Так, световое оборудование появилось в скверах на улице Никиты Рыбакова, Юбилейном бульваре и площади Буревестника. В настоящее время ели устанавливают в сквере на улице Культуры и у домов № № 11/2 и 13.
Деревья также появятся в скверах в Центре Сормова: на улицах Планетной, Федосеенко и Рубинчика, в Светлоярском и Сормовском парках, на проспекте Кораблестроителей и 70 лет Октября, а также у торговых центров и у завода «Красное Сормово».
Кроме того, световое оборудование планируют установить на пешеходной зоне по улице Коминтерна, на улице Культуры у домов 11/2, 13, у кинотеатра «Ракета», на проспекте 70 лет Октября и в «Соснах».
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Фото: unsplash
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