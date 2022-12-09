18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стало известно, сколько новогодних елей появится в Сормовском районе

Поделиться:

К зимнему празднику украсят практически все пространства, благоустроенные по программе ФКГС. А всего в районе установят 13 новогодних елей.

 

Так, световое оборудование появилось в скверах на улице Никиты Рыбакова, Юбилейном бульваре и площади Буревестника. В настоящее время ели устанавливают в сквере на улице Культуры и у домов № № 11/2 и 13.

Деревья также появятся в скверах в Центре Сормова: на улицах Планетной, Федосеенко и Рубинчика, в Светлоярском и Сормовском парках, на проспекте Кораблестроителей и 70 лет Октября, а также у торговых центров и у завода «Красное Сормово».

Кроме того, световое оборудование планируют установить на пешеходной зоне по улице Коминтерна, на улице Культуры у домов 11/2, 13, у кинотеатра «Ракета», на проспекте 70 лет Октября и в «Соснах».


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: