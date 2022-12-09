Нижегородская область в тройке лидеров по переработке мусора

Нижегородская область заняла третье место в экологичном «Зеленом рейтинге». Прежде всего оценивалась эффективность регионов в сфере обращения с отходами.
Лидеры рейтинга — Москва и Московская область, следом за Нижним — Чувашская республика и Тюменская область.
«Зеленый рейтинг» учитывает охват раздельным сбором отходов, своевременность строительства и необходимую инфраструктуру, бесперебойность переработки ТКО и уровень удовлетворенности населения.
Рейтинг регионов РФ ежегодно представляет Российский экологический оператор (РЭО).
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Фото: unsplash
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