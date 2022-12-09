Нижегородская область в тройке лидеров по переработке мусора

Лидеры рейтинга — Москва и Московская область, следом за Нижним — Чувашская республика и Тюменская область.

«Зеленый рейтинг» учитывает охват раздельным сбором отходов, своевременность строительства и необходимую инфраструктуру, бесперебойность переработки ТКО и уровень удовлетворенности населения.

Рейтинг регионов РФ ежегодно представляет Российский экологический оператор (РЭО).





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Фото: unsplash