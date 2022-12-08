Режим ЧС отменили в Нижегородской области

В Нижегородской области отменили режим ЧС. Его ввели 25 ноября для оперативного решения вопросов по устранению последствий непогоды.
Ледяной дождь стал причиной массовых отключений энергоснабжения, падения деревьев и других неблагоприятных последствий.
Режим ЧС действовал на территории 14 муниципалитетов.
Кроме того, отменен режим повышенной готовности на территории остальных муниципальных образований региона.
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Фото: telegram-канал ИРГСНО
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