Режим ЧС отменили в Нижегородской области

Ледяной дождь стал причиной массовых отключений энергоснабжения, падения деревьев и других неблагоприятных последствий.

Режим ЧС действовал на территории 14 муниципалитетов.

Кроме того, отменен режим повышенной готовности на территории остальных муниципальных образований региона.





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Фото: telegram-канал ИРГСНО



