Старт выдачи цифровых полисов ОМС

Цифровой полис ОМС можно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на любом другом электронном устройстве.

С его помощью нижегородцы смогут получать бесплатную медицинскую помощь по документам, удостоверяющим личность.

Так, с декабря выпуск полисов ОМС на бумажном или электронном носителе прекращается. Но те, кто до начала зимы получил временные свидетельства, получат полисы в форме бумажного бланка в прежнем порядке.

Новую систему планируют внедрить в течение I квартала 2023 года.





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Фото: социальные сети