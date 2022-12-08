Старт выдачи цифровых полисов ОМС

Выдача цифровых полисов ОМС началась в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
Цифровой полис ОМС можно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на любом другом электронном устройстве.
С его помощью нижегородцы смогут получать бесплатную медицинскую помощь по документам, удостоверяющим личность.
Так, с декабря выпуск полисов ОМС на бумажном или электронном носителе прекращается. Но те, кто до начала зимы получил временные свидетельства, получат полисы в форме бумажного бланка в прежнем порядке.
Новую систему планируют внедрить в течение I квартала 2023 года.
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Фото: социальные сети
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