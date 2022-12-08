18+
  • Город
  • Город
  • Здоровье/Нижний Новгород
  • News
Город

Старт выдачи цифровых полисов ОМС

Поделиться:

Выдача цифровых полисов ОМС началась в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

 

Цифровой полис ОМС можно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на любом другом электронном устройстве.

С его помощью нижегородцы смогут получать бесплатную медицинскую помощь по документам, удостоверяющим личность.

Так, с декабря выпуск полисов ОМС на бумажном или электронном носителе прекращается. Но те, кто до начала зимы получил временные свидетельства, получат полисы в форме бумажного бланка в прежнем порядке.

Новую систему планируют внедрить в течение I квартала 2023 года.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: социальные сети

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: