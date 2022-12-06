В усадьбе Гусевых завершена реставрация

В квартале церкви Трех Святителей отреставрирован дом № 4а по улице Славянской. Усадьба Гусевых — пример жилой деревянной архитектуры периода поздней эклектики.
Команде реставраторов удалось сохранить подлинные деревянные конструкции, массивные колоды оконных проемов, а также слуховое чердачное окно. Все элементы архитектурного декора обновлены, а новые парадные филенчатые двери полностью повторяют исторический облик.
Кроме того, внутри дома восстановлены три печи и деревянная лестница.
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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»
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