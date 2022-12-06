В усадьбе Гусевых завершена реставрация

Команде реставраторов удалось сохранить подлинные деревянные конструкции, массивные колоды оконных проемов, а также слуховое чердачное окно. Все элементы архитектурного декора обновлены, а новые парадные филенчатые двери полностью повторяют исторический облик.

Кроме того, внутри дома восстановлены три печи и деревянная лестница.





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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»