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В Нижнем вырастет число платных парковок

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С 5 декабря в городе заработают еще 16 парковочных зон. Об этом сообщили в администрации города.

 

До 5 декабря в столице Приволжья работали 11 открытых парковочных зон. Постепенно их количество будут увеличивать.

В городском департаменте транспорта автомобилистам рекомендуют оплачивать пользование парковкой, чтобы избежать штрафных санкций. Парковочные разрешения можно оформить через региональный МФЦ или портал «Госуслуги».

Так, парковки в верхней части появятся на улицах Звездинка и Родионова, площади Маркина и Горького, на Нижневолжской набережной и в Городецком переулке. В нижней части платные парковки будут работать на улицах Вокзальная, Даля, Луначарского, Коммунистической, Советской, Совнаркомовской и Стрелка.


 

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Фото: www.admgor.nnov.ru

 

 

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