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«Портрет неизвестной с книгой» вернулся в Арзамас

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Картина Александра Ступина вернулась на малую родину художника — в Арзамас. Его полотен сохранилось немного, он предпочитал преподавательскую деятельность. Сейчас его картины можно увидеть в Третьяковской галерее, Русском музее, а теперь, единственную, и в Нижегородской области.


 

Александр Ступин открыл первую в России художественную школу для детей всех сословий. Это учреждение в Арзамасе было уникальным явлением в русской культуре первой половины XIX века.

Вместе с учениками он расписывал собор Нижегородской ярмарки и Арзамасский Воскресенский собор.

Напомним, в год 220-летия со дня основания школы картина пополнила фонд историко-художественного музея Арзамаса.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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