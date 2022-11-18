«Портрет неизвестной с книгой» вернулся в Арзамас

Александр Ступин открыл первую в России художественную школу для детей всех сословий. Это учреждение в Арзамасе было уникальным явлением в русской культуре первой половины XIX века.

Вместе с учениками он расписывал собор Нижегородской ярмарки и Арзамасский Воскресенский собор.

Напомним, в год 220-летия со дня основания школы картина пополнила фонд историко-художественного музея Арзамаса.





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Фото: архив пресс-служб