Сирены зазвучат в Нижнем

С 16 по 25 ноября в четырех нижегородских городах можно услышать звуки сирен.
Сигнал «Внимание всем!» и речевую информацию об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера услышат жители Нижнего Новгорода, Арзамаса, Кулебак и Семенова.
Такая проверка необходима для оценки исправности техники. Сотрудники департамента просят жителей муниципалитетов сохранять спокойствие, а также передать информацию о сиренах своим знакомым.
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Фото: unsplash
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