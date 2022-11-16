Сирены зазвучат в Нижнем

Сигнал «Внимание всем!» и речевую информацию об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера услышат жители Нижнего Новгорода, Арзамаса, Кулебак и Семенова.

Такая проверка необходима для оценки исправности техники. Сотрудники департамента просят жителей муниципалитетов сохранять спокойствие, а также передать информацию о сиренах своим знакомым.





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Фото: unsplash