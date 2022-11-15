В Доме Архитектора расскажут о трендах городского жилья

Встреча с компанией Genpro на тему «Тренды будущего в архитектуре и проектировании. Высотное строительство и рост городов» пройдет 17 ноября в Доме Архитектора.
Компания Genpro ответит на вопросы и покажет примеры своих работ.
Спикеры:
- Энди Сноу — креативный директор, главный архитектор Genpro, представит мировые тренды в создании городского жилья
- Евгений Зеленов — главный архитектор отдела концепций Genpro расскажет о проектах компании в области высотного строительства
- Рафаэль Мухаметсалихов, коммерческий директор Genpro поделится опытом компании и планами развития в Москве, регионах и за рубежом
Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
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Фото: Наталья Арсланова
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