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В Доме Архитектора расскажут о трендах городского жилья

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Встреча с компанией Genpro на тему «Тренды будущего в архитектуре и проектировании. Высотное строительство и рост городов» пройдет 17 ноября в Доме Архитектора.

 

Компания Genpro ответит на вопросы и покажет примеры своих работ.

Спикеры:

  • Энди Сноу — креативный директор, главный архитектор Genpro, представит мировые тренды в создании городского жилья
  • Евгений Зеленов — главный архитектор отдела концепций Genpro расскажет о проектах компании в области высотного строительства
  • Рафаэль Мухаметсалихов, коммерческий директор Genpro поделится опытом компании и планами развития в Москве, регионах и за рубежом

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.


 

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Фото: Наталья Арсланова

 

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