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Научно-популярные туристические маршруты разработают в Нижнем

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Туристические маршруты для молодежи разработают в Нижнем. Город стал одним из пилотных регионов, где стартовала всероссийская программа.

Участники познакомятся с историей региона и попробуют себя в роли ученых. Одна из экскурсий пройдет по местам проживания и работы изобретателя Ивана Кулибина. Туристы посетят Технический музей, радиолабораторию ННГУ и музей завода «Красное Сормово».

А еще можно побывают в Чкаловске — в центре туризма «Русские крылья» и в интерактивном музейно-туристическом центре «Вираж». В Выксе — в музее истории Выксунского металлургического завода.


 

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Фото: телеграм-канал ИРГСНО

 

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