Похолодание до -6 и снегопады: рассказываем о погоде в Нижнем

В понедельник, 14 ноября, утром термометры покажут -2 градуса. Днем потеплеет до 0, а осадки продолжатся. Вечером будет пасмурно и до -1. Ночью снова похолодает до -2, а дождь и снег возобновятся.

Во вторник, 15 ноября, целый день будет идти дождь со снегом. Утром и днем термометры покажут -2, к ночи температура снизится до -3. Ветер ослабнет до 5,4 метра в секунду.

В середине недели, будет пасмурно и пройдет небольшой снег. Утром ожидается до -5, днем потеплеет до -3. Ночью снова похолодает до -6. Ветер сменит направлении на восточное, его скорость составит 4,4 метра в секунду.

В пятницу, 18 ноября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. Утром и днем термометры покажут до -4, к вечеру потеплеет до -2. Ветер придет с северо-востока со скоростью 6,4 метра в секунду.

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Фото: unsplash