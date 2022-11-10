На «Красном Сормове» спустят сухогруз

По традиции на удачу о борт разобьют бутылку шампанского. Всех желающих поучаствовать в церемонии ждут 10 ноября в 14:00.

Свободный вход через Северную проходную завода (улица Баррикад, 1).

После чего судно будут достраивать на воде — проведут ходовые испытания, а затем передадут его заказчику.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сайт завода