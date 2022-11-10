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На «Красном Сормове» спустят сухогруз

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Девятое судно проекта RSD59 спустят на воду уже сегодня, 10 ноября. Теплоходы одной из самых масштабных (за последние годы) серии в гражданском судостроении России построили на заводе «Красное Сормово».

 

По традиции на удачу о борт разобьют бутылку шампанского. Всех желающих поучаствовать в церемонии ждут 10 ноября в 14:00.

Свободный вход через Северную проходную завода (улица Баррикад, 1).

После чего судно будут достраивать на воде — проведут ходовые испытания, а затем передадут его заказчику.

 

 

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Фото: сайт завода

 

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