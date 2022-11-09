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Завершено благоустройство «Дубовой аллеи»

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В Советском районе обновили памятник природы «Дубовая аллея» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Планировку территории и деревья, которым более 80 лет, сохранили. Здесь установили детский игровой городок, многофункциональную спортивную площадку, обустроили комфортные дорожки и поставили скамейки.

Работники подрядной организации аккуратно очистили аллею от сухостоев и аварийных деревьев, а также высадили красные дубы.

Кроме того, подрядчик сделал пешеходные тротуары, поставил металлический мостик с пандусами и поручнями.

Также на аллее по просьбе местных жителей установили дополнительные фонари.



 

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Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

 

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