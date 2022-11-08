Потепление до +8 и дожди: рассказываем о погоде в Нижнем

Сегодня, 8 ноября, утром будет до +2. Днем столбики термометров поднимутся до +3 и будет дождливо. Ночью ожидается снегопад. Ветер будет дуть со скоростью 5,9 метра в секунду.

В среду, 9 ноября, утром термометры покажут +5, днем воздух прогреется до +6, а ночью возможно потепление до +7. Весь день будет идти небольшой дождь.

В четверг, 10 ноября, целый день будет пасмурно. Столбики термометров поднимутся до +8, а утром и ночью будет до +7. В начале дня ветер сменит направление на западное и будет дуть с силой 3,8 метра в секунду.

В пятницу, 11 ноября, будет пасмурно, к обеду начнется небольшой дождь. Термометры покажут +6. Юго-западный ветер придет со скоростью пять метров в секунду.







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