Новая работа Севы из команды «Той»

На меловой доске изображены формулы и заметки из черновиков Андрея Сахарова периода горьковской ссылки (1980–1986). Они достоверно воспроизводят движения его руки и ход мысли.

Работа подготовлена совместно с музеем Сахарова, в рамках проекта «Оживающие воспоминания».

Во время своей ссылки, академик вместе с супругой часто бывали в квартале, где жила семья историка Юрия Хайновского. Жители дома хранят теплые семейные воспоминания и свидетельства этих встреч.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество кварталов «ВКонтакте»