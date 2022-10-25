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Новая работа Севы из команды «Той»

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Новая работа художника посвящена ученому и правозащитнику Андрею Сахарову. Она появилась на фасаде одного из домов в «Заповедных кварталах».

 

На меловой доске изображены формулы и заметки из черновиков Андрея Сахарова периода горьковской ссылки (1980–1986). Они достоверно воспроизводят движения его руки и ход мысли.

Работа подготовлена совместно с музеем Сахарова, в рамках проекта «Оживающие воспоминания».

Во время своей ссылки, академик вместе с супругой часто бывали в квартале, где жила семья историка Юрия Хайновского. Жители дома хранят теплые семейные воспоминания и свидетельства этих встреч.



 

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Фото: сообщество кварталов «ВКонтакте»

 

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