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Стало известно, насколько трудно устроиться на работу в Нижнем

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Аналитики сервиса HeadHunter проанализировал 25 крупнейших городов страны по простоте трудоустройства. Столица Приволжья на седьмом месте.

 

Сложнее всего устроиться на работу в Москве. В столице на одну вакансию претендует сразу 7,1 резюме. В Петербурге, к примеру, результат — 6,4. Проще всего — в Красноярске (3,59), Хабаровске (3,65) и Иркутске (3,8).

Нижний Новгород расположился на седьмом месте с результатом 4,16 резюме на вакансию.

Получается, что в столице Приволжья проще всего устроиться на работу среди всех городов-миллионников европейской части страны.



 

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Фото: unsplash

 

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