Старт авиаперелтов из Нижнего в Оренбург

Авиаперевозки между городами прекратились в 2014 году. Теперь можно снова с комфортом добраться из одного города в другой.

Из Нижнего самолет отправляется по средам и воскресеньям (вылет в 19:30, посадка в Оренбурге в 23:10), из Оренбурга — по понедельникам и четвергам (вылет в 15:55, посадка в столице Приволжья в 15:45).

Кроме того, самолеты авиакомпании летают из аэропорта имени Чкалова по восьми направлениям: Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкала, Уфа, Пермь и Мурманск.







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Фото: Нижний 800