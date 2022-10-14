Старт авиаперелтов из Нижнего в Оренбург

Авиакомпания «Икар» запустила полеты из столицы Приволжья в Оренбург. В графике два рейса в неделю.
Авиаперевозки между городами прекратились в 2014 году. Теперь можно снова с комфортом добраться из одного города в другой.
Из Нижнего самолет отправляется по средам и воскресеньям (вылет в 19:30, посадка в Оренбурге в 23:10), из Оренбурга — по понедельникам и четвергам (вылет в 15:55, посадка в столице Приволжья в 15:45).
Кроме того, самолеты авиакомпании летают из аэропорта имени Чкалова по восьми направлениям: Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкала, Уфа, Пермь и Мурманск.
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Фото: Нижний 800
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