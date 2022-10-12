Архитектурная экскурсия по Малой Покровской

Экскурсия по маршруту проектов архитектора Александра Харитонова пройдет 15 октября.
Архитектурная экскурсия станет частью проекта «Дом для улицы Архитектора». Проект посвящен необычной улице в Нижегородском районе. На ней совсем нет домов и мало кто знает о ее существовании.
Экскурсоводом выступит архитектор Илья Сакович.
Участники увидят, как менялся город в 90-е годы и художественный стиль Александра Харитонова, а также здания его коллег-современников.
Регистрация здесь.
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Фото: Роман Бородин
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