Архитектурная экскурсия по Малой Покровской

Архитектурная экскурсия станет частью проекта «Дом для улицы Архитектора». Проект посвящен необычной улице в Нижегородском районе. На ней совсем нет домов и мало кто знает о ее существовании.

Экскурсоводом выступит архитектор Илья Сакович.

Участники увидят, как менялся город в 90-е годы и художественный стиль Александра Харитонова, а также здания его коллег-современников.

Регистрация здесь.







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Фото: Роман Бородин



