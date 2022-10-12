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Архитектурная экскурсия по Малой Покровской

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Экскурсия по маршруту проектов архитектора Александра Харитонова пройдет 15 октября.

 

Архитектурная экскурсия станет частью проекта «Дом для улицы Архитектора». Проект посвящен необычной улице в Нижегородском районе. На ней совсем нет домов и мало кто знает о ее существовании.

Экскурсоводом выступит архитектор Илья Сакович.

Участники увидят, как менялся город в 90-е годы и художественный стиль Александра Харитонова, а также здания его коллег-современников.

Регистрация здесь.



 

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Фото: Роман Бородин

 


 

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