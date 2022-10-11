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Качество жизни в Нижнем выше Нью-Йорка и Парижа

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В топ-150 городов мира по качеству жизни вошел Нижний Новгород. Он обогнал по показателям Нью-Йорк, Лондон, Париж и Москву. Об этом сообщается на аналитическом портале Numbeo.

 

Индекс складывается из стоимости и доступности жилья, покупательной способности, уровня загрязнения окружающей среды, качества системы здравоохранения и оценки работы транспорта.

Качество жизни в столице Приволжья растет: в мае индекс был 138,80, сейчас – 142,97.

К примеру, в Москве индекс качества жизни достиг 114,08 (190-е место), в Санкт-Петербурге – 100,46 (210-е место).

Первое место рейтинга у австралийской Канберры, а последнее у Манилы на Филиппинах (242-е место с рейтингом 48,71).


 

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Фото: Telegram-канал ИРГСНО


 

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