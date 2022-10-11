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На мостах Нижнего появятся камеры наблюдения и сигнализация

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На четырех нижегородских мостах — Канавинском, Мызинском, Молитовском и на метромосту — появятся системы транспортной безопасности. На сайте госзакупок уже выбран подрядчик — компания «Информ-Альянс». К 9 декабря исполнитель подготовит необходимую документацию.

 

Подрядчик установит систему видеонаблюдения, громкоговорители и пожарную сигнализацию. Средства безопасности охватят сами сооружения и прилегающую территорию.

За работу фирма просит семь миллионов рублей.




 

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автор фото — Игорь Иванов

 

 

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