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Двойной лекторий в Доме Архитектора

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Сразу два эксперта выступят 6 октября в Доме Архитектора в рамках проекта «Архитектурный четверг». Рассказываем о спикерах и программе.

 

Архитектор Максим Горев — руководитель проектной компании «Горпроект» расскажет о ЖК КМ «Ривер Парк». Гости узнают, как создавался проект, какие технологии и материалы были применены, с какими задачами столкнулись в процессе.

Представитель ГК «Керма» Алексей Константинов выступит с темой «Индивидуальные решения с керамическим кирпичом».

Участие бесплатное по предварительной регистрации.



 

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