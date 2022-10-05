Двойной лекторий в Доме Архитектора

Сразу два эксперта выступят 6 октября в Доме Архитектора в рамках проекта «Архитектурный четверг». Рассказываем о спикерах и программе.
Архитектор Максим Горев — руководитель проектной компании «Горпроект» расскажет о ЖК КМ «Ривер Парк». Гости узнают, как создавался проект, какие технологии и материалы были применены, с какими задачами столкнулись в процессе.
Представитель ГК «Керма» Алексей Константинов выступит с темой «Индивидуальные решения с керамическим кирпичом».
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
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