Corendon Airlines запустил рейсы в Анталью

Рейсы будут выполнять до конца октября по чартерной программе в составе пакетных туров.

Самолеты Boeing 737-800 будут летать на турецкий курорт несколько раз в неделю.

«Corendon Airlines — это новая авиакомпания для нижегородского аэропорта и вторая на направлении. В настоящее время полеты Анталью выполняет Azur Air», — сообщили в нижегородском аэропорту.





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Фото: Международный аэропорт Нижнего Новгорода