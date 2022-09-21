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Corendon Airlines запустил рейсы в Анталью

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Из Нижнего Новгорода турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила полеты в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

 

Рейсы будут выполнять до конца октября по чартерной программе в составе пакетных туров.

Самолеты Boeing 737-800 будут летать на турецкий курорт несколько раз в неделю.

«Corendon Airlines — это новая авиакомпания для нижегородского аэропорта и вторая на направлении. В настоящее время полеты Анталью выполняет Azur Air», — сообщили в нижегородском аэропорту.

 

 

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Фото: Международный аэропорт Нижнего Новгорода

 

 

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