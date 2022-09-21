Стало известно, когда отключат фонтаны Нижнего

Нижегородские фонтаны начнут планово отключать 30 сентября. На территории города находится 20 фонтанов.
Ожидается, что в последний день сентября в городе отключат все фонтаны во всех районах, кроме Московского. В этом районе их отключат 30 октября.
«Отключение фонтанов по окончании летнего периода будет проводиться по погодным условиям, исходя из технических параметров и особенностей оборудования каждого фонтана», — отмечают в ведомстве.
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Фото: администрация Нижнего Новгорода
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