Стало известно, когда отключат фонтаны Нижнего

Ожидается, что в последний день сентября в городе отключат все фонтаны во всех районах, кроме Московского. В этом районе их отключат 30 октября.

«Отключение фонтанов по окончании летнего периода будет проводиться по погодным условиям, исходя из технических параметров и особенностей оборудования каждого фонтана», — отмечают в ведомстве.





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Фото: администрация Нижнего Новгорода