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Когда в Нижнем похолодает? Рассказываем

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С 22 сентября в Нижнем Новгороде начнет холодать. По прогнозам синоптиков, теплая и солнечная погода в городе продержится до четверга этой недели.

 

Начало недели в столице Приволжья будет по-летнему теплым. В эти дни столбики термометра могут прогреться до +22 градусов. Ночью ожидается 10-13 градусов выше нуля, но возможны небольшие дожди.

С 22 сентября начнется ощутимое похолодание. Температура опустится до +11 градусов. К концу недели метеорологи обещают не больше +10.



 

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Фото: Нижний 800


 

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