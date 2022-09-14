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Часы обратного отсчета до юбилея города вернулись в Нижний

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У Нижегородского театра юного зрителя установят часы обратного отсчета до 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. Их привезли из московского парка «Зарядье».

 

В основе дизайна часов — работа знаменитого нижегородского изобретателя Ивана Кулибина. Он изготавливал их для императрицы Екатерины Великой.

В Нижний Новгород часы привезли в начале сентября. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы.

«Планируется, что часы возле театра будут находиться на постоянной основе», — отмечают представители АНО «Центр 800».

Часы похожи на те, что ранее были установлены перед Нижегородским театром драмы имени Горького. Только московский вариант оформлен в красном цвете.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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