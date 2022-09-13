На Щелоковском хуторе обновили мельницу и четыре строения

Какие объекты уже восстановлены?

амбар из села Пятницкое

амбар Грошевой

баня Сутягиной

изба Обуховой из деревни Ульянково

водяная мельница из деревни Рябиновки.

Кроме того, в доме Павловой, который планировали отремонтировать еще этим летом, завершаются работы. А избу Салтыковой только начали восстанавливать.

Также, дом Пашковой из деревни Перелаз и Покровскую церковь из Старых Ключищ восстановят позже. По ним уже готова проектная документация.







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Фото: архив пресс-служб