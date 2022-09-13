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На Щелоковском хуторе обновили мельницу и четыре строения

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Пять объектов культурного наследия отреставрировали в музее-заповеднике народов быта на Щелоковском хуторе. До конца года обновят еще два.

 

Какие объекты уже восстановлены?

  • амбар из села Пятницкое
  • амбар Грошевой
  • баня Сутягиной
  • изба Обуховой из деревни Ульянково
  • водяная мельница из деревни Рябиновки.

Кроме того, в доме Павловой, который планировали отремонтировать еще этим летом, завершаются работы. А избу Салтыковой только начали восстанавливать.

Также, дом Пашковой из деревни Перелаз и Покровскую церковь из Старых Ключищ восстановят позже. По ним уже готова проектная документация.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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