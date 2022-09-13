Ярмарка и Набережная Федоровского вошли в национальный архитектурный рейтинг

Опубликованы результаты 26-го Национального независимого архитектурного рейтинга «Золотая капитель». Проекты, которые созданы в столице Приволжья, завоевали победы в финале. На конкурс было подано 95 работ из России, Израиля и Беларуси.
- Второй павильон Нижегородской ярмарки по проекту бюро «ГОРА» получил гран-при
- Судейская вышка на Гребном канале победила в номинации «Реконструкция и реставрация зданий и сооружений»
- Набережная Федоровского забрала сразу две награды: диплом в суперфинале и диплом первой степени «Гамбургский счет».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Олег Беркович
Комментарии (0)