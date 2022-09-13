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Ярмарка и Набережная Федоровского вошли в национальный архитектурный рейтинг

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Опубликованы результаты 26-го Национального независимого архитектурного рейтинга «Золотая капитель». Проекты, которые созданы в столице Приволжья, завоевали победы в финале. На конкурс было подано 95 работ из России, Израиля и Беларуси.

 

  • Второй павильон Нижегородской ярмарки по проекту бюро «ГОРА» получил гран-при
  • Судейская вышка на Гребном канале победила в номинации «Реконструкция и реставрация зданий и сооружений»
  • Набережная Федоровского забрала сразу две награды: диплом в суперфинале и диплом первой степени «Гамбургский счет».


 

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Фото: Олег Беркович

 

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