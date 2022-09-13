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Нижегородский трамвай №11 вернулся на Рождественскую

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Трамвай №11, который ходил на маршруте «Черный пруд — Зеленский съезд — улица Рождественская», возобновил работу. На маршруте будет работать ретровагон.

 

Вагон спустится от Черного пруда через улицу Большую Покровскую на Скобу, далее пройдет по улице Рождественской и сделает разворот на Благовещенской площади.

Маршрут приостановят на зиму, затем его вернут весной. Напомним, движение трамваев по этому маршруту было временно прекращено из-за противооползневых работ на Зеленском съезде.



 

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Фото: Нижний 800

 

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