Нижегородский трамвай №11 вернулся на Рождественскую

Вагон спустится от Черного пруда через улицу Большую Покровскую на Скобу, далее пройдет по улице Рождественской и сделает разворот на Благовещенской площади.

Маршрут приостановят на зиму, затем его вернут весной. Напомним, движение трамваев по этому маршруту было временно прекращено из-за противооползневых работ на Зеленском съезде.







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Фото: Нижний 800