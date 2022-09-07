«Туманный Нижний» лучший в России

Видеоролик «Туманный Нижний», который создал нижегородский фотограф Игорь Иванов, выиграл в онлайн-конкурсе «Взлетай. Снимай». В проекте участвовали 243 автора, они прислали около 700 работ.
Конкурс видео проводили телеканалы «Т24», «Живая Планета» и «Моя Планета».
Видео с захватывающими видами столицы Приволжья отметили в номинации — «Города и путешествия».
«Очень неожиданно для меня. Отправил ролик в самый последний момент, без особых надежд на какой-либо выигрыш. Но.....Нижний как всегда крут!», — рассказывает Игорь Иванов.
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