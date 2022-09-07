«Туманный Нижний» лучший в России

Конкурс видео проводили телеканалы «Т24», «Живая Планета» и «Моя Планета».

Видео с захватывающими видами столицы Приволжья отметили в номинации — «Города и путешествия».

«Очень неожиданно для меня. Отправил ролик в самый последний момент, без особых надежд на какой-либо выигрыш. Но.....Нижний как всегда крут!», — рассказывает Игорь Иванов.

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