Туристы стали проводить в Нижнем больше времени

В последний год туристы чаще приезжают в Нижегородскую область от двух до пяти дней в культурно-познавательные туры с посещением событийных программ.

Кроме того, в поездках по области до семи дней гости предпочитают комбинировать Нижний Новгород с путешествиями в Городец, Арзамас, Дивеево и Выксу. Популярностью пользуются и круизные туры по Волге.

Заметен рост чека туриста: он вырос в среднем на 50%. На его рост повлияли появление новых сервисных предложений: экскурсии на гольфкарах, прогулки на водном транспорте, экскурсионный трамвай и многое другое.







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