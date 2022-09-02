Туристы стали проводить в Нижнем больше времени

Нижегородская область все больше влюбляет в себя туристов из разных городов России. Путешественники стали проводить в области больше времени, а среди самых популярных направлений: Нижний Новгород, Городец, Дивеево, Семенов, Выкса и Арзамас.
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В последний год туристы чаще приезжают в Нижегородскую область от двух до пяти дней в культурно-познавательные туры с посещением событийных программ.
Кроме того, в поездках по области до семи дней гости предпочитают комбинировать Нижний Новгород с путешествиями в Городец, Арзамас, Дивеево и Выксу. Популярностью пользуются и круизные туры по Волге.
Заметен рост чека туриста: он вырос в среднем на 50%. На его рост повлияли появление новых сервисных предложений: экскурсии на гольфкарах, прогулки на водном транспорте, экскурсионный трамвай и многое другое.
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