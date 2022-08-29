Впервые за 10 лет благоустраивают Верхневолжскую набережную

Набережную благоустроят в едином стиле с ранее отремонтированными площадью Минина и Пожарского, улицей Минина и сквером Нестерова.

Кроме того, на обновленное пространство протяженностью 1,7 километра нанесут разметку термопластиком и оборудуют тротуары тактильной плиткой.

«Внешний вид одной из главных улиц города уже не соответствовал значению данной территории. Подрядчик отремонтирует проезжую часть протяженностью 1,7 км и тротуары, которые планируется выполнить из плитки белого, красного и черного цветов. Бетонные бортовые камни заменят на более прочные и долговечные – гранитные», — рассказал мэр города.







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Фото:Анастасия Малышева









