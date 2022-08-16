День города на Ярмарке

Также на всей территории Ярмарки пройдет масштабный фестиваль реконструкции XIX века: дореволюционные артели, синематограф, лавки ремесленных товаров, театральный балаган. Дополнят программу полеты на воздушном шаре над преобразившейся исторической площадью.



Главным событием празднества станет иммерсивный ужин, на котором представят блюда по старинным рецептам в оригинальной подаче ярмарочных рестораций.



В меню исторического вечера:

Пирожки ярмарочные «на один укус»

Подновские разносолы

Риет из сома и сливочного сыра, паштет из тоншаевской говядины, из павловской курочки с лесным орехом и клюквенным соусом на ремесленном хлебе

Рубленая тоншаевская говядина с опятами и кремом из жареного картофеля

Суп из ветлужских раков с кусочками судака

Цыплята по-Николаевски с сальсой из томатов с редисом и сливочным соусом

Медовик из гречишного меда с топленой сметаной, взваром из черной смородины и карамельной лещиной

Эно-сопровождение можно приобрести во время ужина по барной карте.





20 августа, Нижегородская ярмарка