Стартовала археологическая экспедиция Нижегородского музея-заповедника

Гендиректор НГИАМЗ Юрий Филиппов рассказывает, что изучение муромских древностей началось еще в конце XIX века. В основном могильники и поселения находят на левобережье реки Оки.

«Однако ареал распространения племен муромы занимал и правобережные области, что стало известно при обнаружении памятников с характерным для муромы инвентарем на территории Нижегородской области. Некоторые экспонаты, найденные на этой территории, представлены в Историческом парке «Россия — моя история», — добавил Юрий Филиппов.

Раскопки помогут восстановить особенности погребального обряда, реконструировать костюмы. Позже команда музея откроет выставку об истории племен.





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Фото: архив пресс-служб