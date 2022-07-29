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Стартовала археологическая экспедиция Нижегородского музея-заповедника

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Археологическая экспедиция музея-заповедника стартовала на раннесредневековом могильнике финно-угорского племени мурома в Выксунском районе. Археологи будут работать на месте уникальных захоронений X-XI веков несколько недель.

 

Гендиректор НГИАМЗ Юрий Филиппов рассказывает, что изучение муромских древностей началось еще в конце XIX века. В основном могильники и поселения находят на левобережье реки Оки.

«Однако ареал распространения племен муромы занимал и правобережные области, что стало известно при обнаружении памятников с характерным для муромы инвентарем на территории Нижегородской области. Некоторые экспонаты, найденные на этой территории, представлены в Историческом парке «Россия — моя история», — добавил Юрий Филиппов.

Раскопки помогут восстановить особенности погребального обряда, реконструировать костюмы. Позже команда музея откроет выставку об истории племен.


 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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