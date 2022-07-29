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Дом архитектора открыл сезон архитектурных событий на август

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Каждый четверг в Доме Архитектора будут проводить встречи, лекции, прогулки, мастер-классы и дискуссии с представителями индустрии.

 

4 августа — диалог с главным архитектором

  • в актовом зале Дома архитектора пройдет встреча с Сергеем Поповым, главным архитектором Нижегородской области. Он расскажет о своей работе в регионе и ответит на вопросы участников встречи.

10 августа — АрхКино во дворе Дома Архитектора

  • покажут фильм про архитектора «новой волны», который стремится покончить с классическим дизайном зданий и окрылен идеями новых решений.

18 августа — Система мощения Tubag для ландшафтного дизайна

  • во дворе Дома Архитектора представители компании Quick-mix и Теплой Керамики расскажут про уникальную системы укладки брусчатки с использованием трасса

25 августа — экскурсия в «Дом на Ярославской»

  • архитекторы проекта и дизайнеры интерьеров и благоустройства расскажут про то, как создавался дом, на который обращают внимание все проезжающие по метромосту

 

 

 

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Фото: сообщество Дома Архитектора в соцсети

 

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