Дом архитектора открыл сезон архитектурных событий на август

Каждый четверг в Доме Архитектора будут проводить встречи, лекции, прогулки, мастер-классы и дискуссии с представителями индустрии.
4 августа — диалог с главным архитектором
- в актовом зале Дома архитектора пройдет встреча с Сергеем Поповым, главным архитектором Нижегородской области. Он расскажет о своей работе в регионе и ответит на вопросы участников встречи.
10 августа — АрхКино во дворе Дома Архитектора
- покажут фильм про архитектора «новой волны», который стремится покончить с классическим дизайном зданий и окрылен идеями новых решений.
18 августа — Система мощения Tubag для ландшафтного дизайна
- во дворе Дома Архитектора представители компании Quick-mix и Теплой Керамики расскажут про уникальную системы укладки брусчатки с использованием трасса
25 августа — экскурсия в «Дом на Ярославской»
- архитекторы проекта и дизайнеры интерьеров и благоустройства расскажут про то, как создавался дом, на который обращают внимание все проезжающие по метромосту
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: сообщество Дома Архитектора в соцсети
Комментарии (0)