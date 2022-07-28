«100% настоящее»: презентована новая промокампания Нижнего. Смотрим!

Авторы поразмышляли о том, что такое «настоящее» и почему, каждый приехавший в Нижний Новгород обязательно найдет здесь что-то важное для себя.

История раскрывается через четыре сюжета, в которых показаны культурные коды, достопримечательности, благоустроенные объекты и события города.

«В Нижнем Новгороде есть все, что хочет получить и требовательный турист, и непритязательный путешественник. Исторические достопримечательности, современное искусство, аутентичная гастрономия и уникальный ландшафт. В Нижнем одновременно и большое количество событий, и при этом приятный темп жизни. Жизнь бурлит, но ты успеваешь ее чувствовать здесь», — рассказывает и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

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