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Очередные перекрытия в Нижнем Новгороде. Рассказываем почему и где

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Центр столицы Приволжья перекроют из-за проведения фестиваля «Рок чистой воды» 30 июля. Объехать закрытые участки дороги можно будет по прилегающим улицам. Информация об этом размещена в документации на сайте мэрии.

Уже в эту субботу, с 06:00 до 23:59 водителям запретят проезд по площади Минина и Пожарского, Зеленскому и Георгиевскому съездам, Верхневолжской набережной, улицам Минина, Ульянова, Варварской, Алексеева и Пожарского. Объезжать закрытые участки можно будет по соседним улицам.

Кроме того, из-за строительства сцены сейчас закрыт участок от улицы Минина до Верхневолжской набережной. Это ограничение продлится до 23:00 1 августа.

 

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Фото: pexels

 

 

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