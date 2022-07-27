Почти столичный ГУМ: в ярмарочном доме откроют рестораны, магазины и экспозиции

В здании главного ярмарочного дома в Нижнем Новгороде после реставрации планируют открыть ресторан, магазины и выставочное пространство. Об этом сообщил замгубернатор Нижегородской области Олег Беркович.
Отмечается, что в здании серьезные проблемы с температурным режимом: зимой там холодно, а летом достаточно жарко. Поэтому решено построить отдельное здание для выставки «Россия — моя история», а здание главного ярмарочного дома отреставрировать.
После обновления там появятся сувенирные магазины и ресторан — они займут порядка 1000 квадратных метров. Столько же займет выставка, посвященная истории Нижегородской ярмарки, а около 3000 квадратных метров — конгрессно-выставочное пространство.
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Фото: Нижний 800
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