Почти столичный ГУМ: в ярмарочном доме откроют рестораны, магазины и экспозиции

Отмечается, что в здании серьезные проблемы с температурным режимом: зимой там холодно, а летом достаточно жарко. Поэтому решено построить отдельное здание для выставки «Россия — моя история», а здание главного ярмарочного дома отреставрировать.

После обновления там появятся сувенирные магазины и ресторан — они займут порядка 1000 квадратных метров. Столько же займет выставка, посвященная истории Нижегородской ярмарки, а около 3000 квадратных метров — конгрессно-выставочное пространство.





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Фото: Нижний 800