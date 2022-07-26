Жара до +31 и дожди: вот какая погода ждет нижегородцев на этой неделе

Наступившая рабочая неделя в столице Приволжья обещает быть жаркой, душной и солнечной. Немного легче станет только к концу недели.

Так, во вторник и среду ночью будет от +18 до +20 градусов по Цельсию. Днем столбики термометров поднимутся до +31 градуса, при этом будет малооблачно, но ветрено.

В четверг, 28 июля, прогнозируется также жаркая погода: до +31 градуса, возможен небольшой дождь. В ближайшие выходные температура немного снизится. Днем ожидается до +24.





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