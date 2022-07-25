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Строительство ледовой арены стартовало на Стрелке

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В Нижнем Новгороде на Стрелке начали подготовительные работы по возведению ледового дворца. Фотографиями с места строительства поделился блогер Алексей Молев.

 

Так, на территории приступили к демонтажу сооружений, оставшихся после чемпионата мира. Кроме того, там снимают старый асфальт, готовят территорию под фундамент арены, обшивают зону стройки забором.

Ранее сообщалось, что появление нового объекта потребует 15 миллиардов рублей, при этом будет задействовано федеральное, региональное финансирование и внебюджетные средства.



 

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Фото: https://t.me/spasibonizhny

 

 

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