Программа благоустройства Нижнего Новгорода в лонг-листе премии «Сделано в России»!

Редакция, участники клуба и читатели журнала «Сноб» выберут лучшие проекты, которые создали жители России. Инфраструктурный проект из столицы Приволжья отмечен в номинации «Городская среда».
Напомним, к 800-летию города в Нижнем появилась сеть обновленных общественных пространств. Среди них: благоустроенная Стрелка, набережная Гребного канала, по обновленная Покровка или Ярмарочная площадь.
Программу «Среда 800» разработал ИРГСНО при участии самих жителей. Концепции обновления пространств сделали ведущие архитектурные бюро страны.
Шорт-лист номинантов опубликуют в конце сентября, после чего откроют голосование.
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