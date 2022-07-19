Программа благоустройства Нижнего Новгорода в лонг-листе премии «Сделано в России»!

Напомним, к 800-летию города в Нижнем появилась сеть обновленных общественных пространств. Среди них: благоустроенная Стрелка, набережная Гребного канала, по обновленная Покровка или Ярмарочная площадь.

Программу «Среда 800» разработал ИРГСНО при участии самих жителей. Концепции обновления пространств сделали ведущие архитектурные бюро страны.

Шорт-лист номинантов опубликуют в конце сентября, после чего откроют голосование.





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