Нижний в тройке самых «умных» городов-миллионников

Соответствующий рейтинг, где на первом плане оценка уровня цифровизации, опубликовал Минстрой России. Итоги озвучили на III Всероссийском форуме по развитию цифровой трансформации городов в Мурманске.

Каждый город оценивали по 47 показателям в десяти направлениях: городское управление и умное ЖКХ, умный городской транспорт, туризм и сервис, инвестклимат и другие.

В первой тройке: Москва (117,16 балла), на втором — Санкт-Петербург (98,13 балла). Нижний Новгород набрал 88,26 балла из 120 возможных. Так, по итогам 2020 года город был только на девятом месте.





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Фото: Нижний 800