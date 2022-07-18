Нижний в тройке самых «умных» городов-миллионников

Нижний Новгород занял третью строчку рейтинга самых «умных» городов-миллионников России. Итоги подвели за 2021 год.
Соответствующий рейтинг, где на первом плане оценка уровня цифровизации, опубликовал Минстрой России. Итоги озвучили на III Всероссийском форуме по развитию цифровой трансформации городов в Мурманске.
Каждый город оценивали по 47 показателям в десяти направлениях: городское управление и умное ЖКХ, умный городской транспорт, туризм и сервис, инвестклимат и другие.
В первой тройке: Москва (117,16 балла), на втором — Санкт-Петербург (98,13 балла). Нижний Новгород набрал 88,26 балла из 120 возможных. Так, по итогам 2020 года город был только на девятом месте.
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Фото: Нижний 800
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