На проспекте Гагарина появится спорткомплекс «Торпедо»

Так, спортивный объект появится в Советском районе на месте дома спорта «Спартак» на проспекте Гагарина, 25А.

Для начала строительства необходимо изменить часть зоны общественной застройки на территорию спортивно-рекреационного и развлекательного назначения.

Документация получила одобрение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки. На следующем этапе внесут корректировки в генплан и правила землепользования города.





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Фото: unspalsh