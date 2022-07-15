На проспекте Гагарина появится спорткомплекс «Торпедо»

СК «Торпедо» планирует построить спортивный комплекс на проспекте Гагарина. Для реализации проекта предполагается заключить договор концессии. Об этом стало известно из документов, опубликованных на сайте нижегородского минграда.
Так, спортивный объект появится в Советском районе на месте дома спорта «Спартак» на проспекте Гагарина, 25А.
Для начала строительства необходимо изменить часть зоны общественной застройки на территорию спортивно-рекреационного и развлекательного назначения.
Документация получила одобрение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки. На следующем этапе внесут корректировки в генплан и правила землепользования города.
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Фото: unspalsh
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