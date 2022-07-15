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На проспекте Гагарина появится спорткомплекс «Торпедо»

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СК «Торпедо» планирует построить спортивный комплекс на проспекте Гагарина. Для реализации проекта предполагается заключить договор концессии. Об этом стало известно из документов, опубликованных на сайте нижегородского минграда.

 

Так, спортивный объект появится в Советском районе на месте дома спорта «Спартак» на проспекте Гагарина, 25А.

Для начала строительства необходимо изменить часть зоны общественной застройки на территорию спортивно-рекреационного и развлекательного назначения.

Документация получила одобрение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки. На следующем этапе внесут корректировки в генплан и правила землепользования города.


 

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Фото: unspalsh

 

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