На строительство Сормовской ветки выделят почти 20 млн рублей

19,5 миллионов рублей выделено Нижнему Новгороду на строительство новой станции метро — «Сормовская». Что касается станций в верхней части города, их строительство уже стартовало. Работы на площадках ведут в соответствии с графиком.
«Бюджет области выделил городу 19 594,5 миллионов рублей на продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена от станции „Буревестник“ до станции „Сормовская“. Средства рассчитаны на пять ближайших лет», — отмечает мэр города.
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Фото: unsplash
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