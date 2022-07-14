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На строительство Сормовской ветки выделят почти 20 млн рублей

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19,5 миллионов рублей выделено Нижнему Новгороду на строительство новой станции метро — «Сормовская». Что касается станций в верхней части города, их строительство уже стартовало. Работы на площадках ведут в соответствии с графиком.

 

«Бюджет области выделил городу 19 594,5 миллионов рублей на продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена от станции „Буревестник“ до станции „Сормовская“. Средства рассчитаны на пять ближайших лет», — отмечает мэр города.



 

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Фото: unsplash


 

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