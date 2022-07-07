«Осторожно, кошки!». Новый знак замечен на Рождественской

У дома № 36 по улице Рождественской появился знак «Осторожно, кошки!». Похожие знаки можно найти около Эрмитажа в Санкт-Петербурге и около одной из больниц в Москве.
Аншлаг в виде белого треугольника с красной окантовкой напоминает знак, предупреждающий о диких животных. Только вместо оленя на нем — кот.
Его установил нижегородец Сергей Баташев. Корреспондентам телекомпании ННТВ он рассказал, что неоднократно видел, как кошки перебегают проезжую часть. При этом иногда автомобилисты не замечают животных и сбивают их.
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Фото: unsplash
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