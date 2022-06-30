Нижегородские автобусы изменят маршрут. Все из-за строительства метро

Более десяти маршрутов изменят путь следования из-за строительства метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональный Минтрансе.
Публикуем изменения в работе общественного транспорта:
- автобусы А-1, А-40, А-41, А-58, А-64, А-68 в сторону площади Горького поедут от площади Свободы по улицам Ванеева, Белинского, Ошарской, Горького и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы проследуют от улицы Горького по улицам Ошарской, Белинского, Ванеева, площади Свободы и далее по маршруту.
- маршрут А-16 в обратном направлении от площади Свободы будет следовать по улицам Ванеева, Белинского, Ошарской, Горького и далее по маршруту.
- автобус Т-34 от улицы Горького будут сворачивать на улицы Ошарскую, Белинского, Ванеева и поедут далее по маршруту. В обратном направлении от площади Свободы они проследуют по улицам Ванеева, Белинского, Ошарской, Горького и далее по маршруту.
- автобус Т-57 в прямом направлении не изменит путь следования, однако в обратном направлении, как и многие, будет ехать от площади Свободы по улицам Ванеева, Белинского, Ошарской, Горького и далее по маршруту.
- автобус Т-74 и Т-97 от улицы Горького поедут по улицам Ошарской, Белинского, Ванеева до площади Свободы и далее по маршруту. От площади Свободы нижегородцев повезут по улицам Ванеева, Белинского, Ошарской, Горького и далее по маршруту.
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Фото: unsplash
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