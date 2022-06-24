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В небе над Нижним можно наблюдать 50 падающих звезд

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В конце июня в небе над Нижним Новгородом можно увидеть большой метеорный поток. Об этом сообщает лектор Нижегородского планетария, кандидат физико-математических наук Николай Лапин.

 

Пик метеорного потока Июньские Боотиды ожидается в Нижнем Новгороде 27 июня.

Его источником считают короткопериодическую комету Понса-Виннике. В эту ночь можно будет наблюдать до 50 падающих звезд в час, вылетающих из точки близкой к созвездию Волопаса.

Напомним, Волопас — это созвездие, которое можно увидеть ближе к западу в вечернее время.

Как его найти? Главный ориентир — Большая Медведица: по хвосту Медведицы вниз — яркая оранжевая звезда Арктур. Ориентир на эту звезду.

Николай Лапин отмечает, что из-за светлого неба это явление будет не сильно заметно, однако с 12:00 до 1:00 нижегородцы могут попробовать увидеть самые яркие метеоры.



 

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Фото: unsplash

 

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