В небе над Нижним можно наблюдать 50 падающих звезд

Пик метеорного потока Июньские Боотиды ожидается в Нижнем Новгороде 27 июня.

Его источником считают короткопериодическую комету Понса-Виннике. В эту ночь можно будет наблюдать до 50 падающих звезд в час, вылетающих из точки близкой к созвездию Волопаса.

Напомним, Волопас — это созвездие, которое можно увидеть ближе к западу в вечернее время.

Как его найти? Главный ориентир — Большая Медведица: по хвосту Медведицы вниз — яркая оранжевая звезда Арктур. Ориентир на эту звезду.

Николай Лапин отмечает, что из-за светлого неба это явление будет не сильно заметно, однако с 12:00 до 1:00 нижегородцы могут попробовать увидеть самые яркие метеоры.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash