Опубликован проект навесов над входами в Нижегородское метро

Всего на конкурсе было представлено 11 вариантов. Жюри конкурса было создано из архитекторов, строителей и специалистов профильных департаментов. Они оценивали универсальность, практичность и лаконичность конструкции.

Победителем конкурса стал проект Дмитрия Пермякова.

«Как мне кажется, решение удачное: универсальное, строгое и функциональное», — добавил Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.





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Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева