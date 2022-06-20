Опубликован проект навесов над входами в Нижегородское метро

В столице Приволжья подвели итоги конкурса и выбрали проект навеса над входами в переходы городского метро. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Всего на конкурсе было представлено 11 вариантов. Жюри конкурса было создано из архитекторов, строителей и специалистов профильных департаментов. Они оценивали универсальность, практичность и лаконичность конструкции.
Победителем конкурса стал проект Дмитрия Пермякова.
«Как мне кажется, решение удачное: универсальное, строгое и функциональное», — добавил Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева
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