«Ласточки» запустят из Нижнего Новгорода в Киров

С 1 июля между Нижним Новгородом и Кировым запустят скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-службе «Горьковской железной дороги».
Ежедневно из Нижнего Новгорода в Киров можно уехать в 17:52, прибытие в 22:51. Отправление из Кирова в 6:21 и прибытие в Нижний Новгород в 11:51. Путь между областными центрами займет пять часов.
В пути будут остановки на нескольких станциях — Шахунья и Котельнич-1. Стоимость билета — 1153 рубля.
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Фото: пресс-служба ГЖД
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