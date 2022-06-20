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«Ласточки» запустят из Нижнего Новгорода в Киров

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С 1 июля между Нижним Новгородом и Кировым запустят скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-службе «Горьковской железной дороги».

 

Ежедневно из Нижнего Новгорода в Киров можно уехать в 17:52, прибытие в 22:51. Отправление из Кирова в 6:21 и прибытие в Нижний Новгород в 11:51. Путь между областными центрами займет пять часов.

В пути будут остановки на нескольких станциях — Шахунья и Котельнич-1. Стоимость билета — 1153 рубля.


 

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Фото: пресс-служба ГЖД

 

 

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