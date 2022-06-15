В Нижнем Новгороде запретят размещать рекламу на скамейках и штендерах

Так, изменения вводят, чтобы избавиться от устаревших типов рекламных конструкций. По новым правилам, в городе не будет скамеек со встроенными рекламными модулями.

По словам Аллы Коновницыной, сейчас в городе создается единый дизайн-код. Скамейки нередко страдают от вандалов, содержать их дорого, и заинтересованных в таких конструкциях компаний почти нет.

Кроме того, она добавила, что ранее в федеральный закон о рекламе внесли изменения. Теперь при размещении конструкций на многоквартирных жилых домах необходимо согласие собственников. В случае нарушения выданное разрешение аннулируют.

Члены комиссии большинством голосов поддержали предлагаемые изменения.







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Фото: flickr