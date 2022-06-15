18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Нижнем Новгороде запретят размещать рекламу на скамейках и штендерах

Поделиться:

В столице Приволжья планируют запретить размещать рекламу на скамейках и штендерах. Об этом сообщает директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына.

 

Так, изменения вводят, чтобы избавиться от устаревших типов рекламных конструкций. По новым правилам, в городе не будет скамеек со встроенными рекламными модулями.

По словам Аллы Коновницыной, сейчас в городе создается единый дизайн-код. Скамейки нередко страдают от вандалов, содержать их дорого, и заинтересованных в таких конструкциях компаний почти нет.

Кроме того, она добавила, что ранее в федеральный закон о рекламе внесли изменения. Теперь при размещении конструкций на многоквартирных жилых домах необходимо согласие собственников. В случае нарушения выданное разрешение аннулируют.

Члены комиссии большинством голосов поддержали предлагаемые изменения.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: flickr

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: