В Нижнем Новгороде запретят размещать рекламу на скамейках и штендерах

В столице Приволжья планируют запретить размещать рекламу на скамейках и штендерах. Об этом сообщает директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына.
Так, изменения вводят, чтобы избавиться от устаревших типов рекламных конструкций. По новым правилам, в городе не будет скамеек со встроенными рекламными модулями.
По словам Аллы Коновницыной, сейчас в городе создается единый дизайн-код. Скамейки нередко страдают от вандалов, содержать их дорого, и заинтересованных в таких конструкциях компаний почти нет.
Кроме того, она добавила, что ранее в федеральный закон о рекламе внесли изменения. Теперь при размещении конструкций на многоквартирных жилых домах необходимо согласие собственников. В случае нарушения выданное разрешение аннулируют.
Члены комиссии большинством голосов поддержали предлагаемые изменения.
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Фото: flickr
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